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الإثنين، 16-01-2023 11:18 ص

شاهد مسعفان يعاملان مريضا بطريقة وحشية في أمريكا

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الوكيل الإخباري - تم توجيه تهم القتل إلى اثنين من المسعفين في ولاية إلينوي بأمريكا، بعد أن أظهر مقطع فيديو لاستجابة طبية طارئة رصدته كاميرات ضابط شرطة سبرينغفيلد، تعاملًا وحشيًا تجاه المريض.

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حيث طلبت شرطة سبرينغفيلد المساعدة الطبية لإيرل مور، الذي قال إنه يعاني من الهلوسة بسبب انسحاب الكحول، وتوفي المريض خنقًا أثناء نقله إلى المستشفى.


وخلص تقرير تشريح الجثة للطبيب الشرعي على أن مور توفي بسبب الاختناق الموضعي والضغط بسبب تقييد وجهه للأسفل.

 

 

 

 

 

CNN

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