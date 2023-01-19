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الخميس، 19-01-2023 10:30 ص

بسبب السمنة .. اتهام أب بمقتل طفلته في بريطانيا

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الوكيل الإخباري-وجه القضاء البريطاني تهمة القتل غير العمد لعائلة، بعد أن أهملوا ابنتهم إلى أن توفيت بسبب مضاعفات السمنة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن القضاء وجّه تهمة القتل غير العمد إلى أحد الأبوين، بعد وفاة ابنته بسبب السمنة.

وقالت وسائل الإعلام، إن الأب ألون تيتفورد، متهم بالإهمال الجسيم، والتسبب في وفاة ابنته كايليا التي كانت تبلغ من العمر 16 عاماً بسبب مشكلات صحية مرتبطة بوزنها الزائد، إذ عثر عليها المسعفون فاقدة الوعي في منزل أسرتها بجنوب ويلز، وأعلنوا وفاتها بعد دقائق من وصولهم.

وقالت المحكمة، إن والدي كايليا، فشلا في ضمان تلبية حاجاتها الغذائية، ما أدى إلى إصابتها بالسمنة المرضية، وفشلا في ضمان حصولها على التمرينات الكافية لتحسين حالتها الصحية.

وبينما أقرت والدتها سارة بالذنب، رفض والدها الاتهامات، ولا تزال محاكمته جارية بحسب وسائل الإعلام البريطانية.
 
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عكاظ

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