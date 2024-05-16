كأنه أحد أنهار أوروبا.. شاهد جريان مياه السيول في وادي تربة بالسعودية

الوكيل الإخباري - تم توثيق فيديو يُظهر استمرار تدفق الأنهار في وادي تربة لمدة 41 يومًا بعد هطول أمطار غزيرة في الفترة السابقة.
ويُظهر الفيديو الذي تم تداوله على منصة مشاركة الفيديو، تدفق مياه الأنهار في وادي تربة بشكل هادئ، وقد قام بعض السائقين بقطع الطرق في الوادي.
ويُعد وادي تربة واحدًا من أكبر الأودية في شبه الجزيرة العربية، ويمتد عبر مناطق الباحة ومكة والرياض، حيث ينبع من جبال الحجاز العالية بالقرب من محافظة المندق ويمتد إلى محافظة تربة، ثم الخرمة وعرق سبيع ومحافظة الخاصرة في وسط نجد، ويصل حتى وادي الرمة.
وادي تربه اليوم الاربعاء أتم 41 يوم يمشي ك نهر صافي— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 15, 2024
٧ ذوالقعدة ١٤٤٥ #تربه شرق #الطايف #السعوديه
عضو المجموعة صالح الفريح pic.twitter.com/QiWItTPkns