كاميرا ترصد لص يعتدي بالضرب على رجل ويرديه قتيلاً في امريكا

الوكيل الإخباري-نشرت الشرطة الأمريكية مقطع فيديو على صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة اعتداء لص على رجل في الشارع بهدف سرقته
وفي التفاصيل وثقت إحدى كاميرات المراقبة في شوارع نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية بقيام لص بتوجيه لكمة قوية لرجل ستيني أدت إلى تعرضه لصدمة دماغية، توفى على إثرها في الحال وفق ما ذكر بلاغ الشرطة الامريكية .
وسقط الرجل على الأرض قتيلًا، ثم قام اللص هو وصديقه بسرقة الرجل ولاذا بالفرار.
وعلقت الشرطة على الفيديو بمطالبة لاي شخص تعرف على اللصوص ابلاغها على الفور .
🚨WANTED for HOMICIDE: Do you know these guys? On 5/25/22 at approx. 8:26 PM, in front of 257 Lexington Ave in Brooklyn, a 61-year-old male was found with trauma to the head, causing his death. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/cfAj4wKlza— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 9, 2022