الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 12-06-2022 11:44 ص

كاميرا ترصد لص يعتدي بالضرب على رجل ويرديه قتيلاً في امريكا

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الوكيل الإخباري-نشرت الشرطة الأمريكية مقطع فيديو على صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة اعتداء لص على رجل في الشارع بهدف سرقته 

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وفي التفاصيل وثقت إحدى كاميرات المراقبة في شوارع نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية بقيام لص بتوجيه لكمة قوية لرجل ستيني أدت إلى تعرضه لصدمة دماغية، توفى على إثرها في الحال وفق ما ذكر بلاغ الشرطة الامريكية .


وسقط الرجل على الأرض قتيلًا، ثم قام اللص هو وصديقه بسرقة الرجل ولاذا بالفرار.

 

وعلقت الشرطة على الفيديو بمطالبة لاي شخص تعرف على اللصوص ابلاغها على الفور .

 


 




 

 


 

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