كلب شرس يعتدي على صاحبته في كولومبيا

الوكيل الإخباري - في حادثة مروعة تعرضت فتاة عشرينية للهجوم من قبل حيوان أليف خاص بها في منزلها في كولومبيا.

اضافة اعلان



أن الفتاة البالغة من العمر 25 عاماً. كانت تربط حذاءها الرياضي في غرفة نومها. عندما تعرضت للهجوم فجأة من قبل كلبها.

واستطاعت الفتاة أن تزحف من شقتها لطلب المساعدة من جيرانها ووصلت إلى المصعد حيث التقطت كاميرا المراقبة الخاصة به الهجوم وقد حاولت دفعه بعيداً عبر وضع يدها الأخرى أمام وجهه. وتمكنت لثوان فقط من الضغط على زر المصعد للنزول إلى الردهة حيث هرع الموجودون إلى مساعدتها.

وأفادت شرطة مدينة كوكوتا أن المرأة أصيبت بكسور في أصابع يدها اليمنى. وكسور متعددة في يدها اليسرى. وجروح في الأطراف العلوية.



وبينت السلطات أنها ستجري خلال 10 أيام دراسة سلوكية على الكلب. لتحديد مصيره مع إمكانية قتله.

الامارات نيوز