الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

البدء بإجراءات استحداث مكتب لديوان الخدمة المدنية في الطفيلة

تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

الإثنين، 16-01-2023 10:07 ص

كل شيء متجمد في ياقوتسك الروسية - فيديو

20230109202522688


الوكيل الإخباري - شهد ياقوتسك، عاصمة جمهورية ساخا في أقصى الشرق الروسي موجة برد قارس، وانخفاضا شديدا لدرجة الحرارة بسبب الهواء الجليدي القادم من منطقة القطب الشمالي.

وانخفضت درجة الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر، وهي تعتبر عادية في هذه المنطقة خلال فصل الشتاء.

اضافة اعلان


وقد حذرت مصالح الرصد الجوي المحلية الأهالي من مجيء موجة برد غير عادية، سيزيد فيها انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون 62 درجة تحت الصفر.

 

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
58d74b64-1e71-4dc5-8a29-904b42853d6d

طائرة نيبال.. سيدة تنشر آخر سيلفي لها قبل الحادث بلحظات - صورة

طفل-يحمل-مسدس-اطلاق-نار

بالفيديو..رضيع يتجول بمسدس محشو ويسحب الزناد في أمريكا

تخزين ١

اشترى وحدة تخزين فعثر على عائلة مقتولة بداخلها في أمريكا

14000000-768x362

صخور ضخمة تتساقط على عقبة التوحيد دون إصابات في السعودية - فيديو

230686

شاهد مسعفان يعاملان مريضا بطريقة وحشية في أمريكا

download

شاهد الجبال تتحول إلى اللون الأخضر في مكة بعد هطول الأمطار الغزيرة

أخبار متعلقة
سخان-المياه

نصائح عند استخدام سخانات المياه - فيديو

مدفأة ١٠

أشياء عليك أخذها بالاعتبار عند شراء مدفأة جديدة

trk-ltdfe-almnzl-fy-alshta-don-alhaj-el-mdfa

أفضل طرق لتدفئة المنزل في الشتاء بدون مدفأة

image (1)

روسيا تبدأ في هدم مسرح ماريوبول الذي تعرض سابقاً للقصف - فيديو