أفضل طرق لتدفئة المنزل في الشتاء بدون مدفأة

الوكيل الإخباري - عندما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لتدفئة المنزل. بالإضافة إلى استبدال النوافذ القديمة وزيادة العزل هناك طريق غير متوقعة يمكنك من خلالها الحفاظ على منزلك دافئًا هذا الشتاء ومنها:

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-استخدمي السجاد للحفاظ على قدميك دافئتين.

-زجاجة ماء ساخن ضعيها تحت البطانية للحفاظ على دفء قدميك.

-اسمحي للشمس بدخول منزلك.

-أغلقي الستائر ليلاً لحبس الحرارة داخل منزلك.

-اتركي باب الفرن مفتوحًا ستتدفق الحرارة إلى المطبخ وتساعد في تدفئة المنزل.

-أشعلي شمعة فقد تساعدك أيضًا على الدفء.

-أغلقي أي شقوق في إطار نافذتك.

-أغلقي الغرف التي لا تستخدميها كثيرًا.

الامارات نيوز