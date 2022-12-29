الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للأمن السيبراني يعلن عن إضافة لغة الإشارة لكل حملاته التوعوية

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين خلال يوم

التعامل مع 1298 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أين تتجه أسعار النفط العالمية في 2023؟

متى سيلمس المواطن أثر تعديل نظام تسعير المحروقات الذي صدر أمس؟

الجيش يعلن عن المستفيدين من قرض الإسكان العسكري - اسماء

التربية: 84 مليون دينار قيمة مشاريع نُفذت في 2022

الإحصاءات: ارتفاع عجز الميزان التجاري 30.2% في الشهور العشر الأولى

تشاووش أوغلو يخطط لمحادثات مع لافروف

الخميس، 29-12-2022 12:09 م

أفضل طرق لتدفئة المنزل في الشتاء بدون مدفأة

trk-ltdfe-almnzl-fy-alshta-don-alhaj-el-mdfa


الوكيل الإخباري - عندما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لتدفئة المنزل. بالإضافة إلى استبدال النوافذ القديمة وزيادة العزل هناك طريق غير متوقعة يمكنك من خلالها الحفاظ على منزلك دافئًا هذا الشتاء ومنها:

اضافة اعلان


-استخدمي السجاد للحفاظ على قدميك دافئتين.

-زجاجة ماء ساخن ضعيها  تحت البطانية للحفاظ على دفء قدميك.
-اسمحي للشمس بدخول منزلك.
-أغلقي الستائر ليلاً لحبس الحرارة داخل منزلك.
-اتركي باب الفرن مفتوحًا ستتدفق الحرارة إلى المطبخ وتساعد في تدفئة المنزل.
-أشعلي شمعة فقد تساعدك أيضًا على الدفء.
-أغلقي أي شقوق في إطار نافذتك.
-أغلقي الغرف التي لا تستخدميها كثيرًا.

 

 

الامارات نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
TKyGF6GM9bxYvzcLYzatnM

ما حقيقة الصورة المذهلة لأعلى موجة في العالم؟

4202120133828679355703

مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى يثير الذعر بالكويت

_122913874_gettyimages-596631439

'لديك سرطان عدواني' رسالة جماعية خاطئة من مركز طبي شهير تثير الذعر في بريطانيا

الحية-في-المنام

'حية عملاقة' تهبط على عاملة في تايلند من سقف المطبخ -فيديو

image (1)

شرطي أمريكي يسحب امرأة على الأرض أثناء حجزها في سجن بفلوريدا - فيديو

image

شلالات نياغرا تتجمد جزئيا مع انخفاض درجة الحرارة في أمريكا-فيديو