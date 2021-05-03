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الإثنين، 03-05-2021 01:44 م

كما لم تشاهده من قبل.. السعودية توثق الحجر الأسود بوضوح غير مسبوق - صور

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الوكيل الاخباري - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، صورا عالية الدقة والوضوح للحجر الأسود الموجود داخل الحرم المكي، تم التقاطها بتقنية حديثة.

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وكشفت رئاسة شؤون الحرمين عن الصور عبر حساباتها الرسمية على "السوشيال ميديا"، والتي أوضحت أنه تم التقاطها بتقنية تسمى "فوكس ستاك بانوراما"، يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.


وبينت الرئاسة أن التصوير كان لمدة 7 ساعات بعدد صور 1050 "فوكس ستاك بانوراما"، وكانت دقة الصورة 49 ألف ميغا بيكسل، واستغرقت معالجتها أكثر من 50 ساعة عمل.

 


ويقع الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.
 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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