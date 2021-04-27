القبض على تمساح كان يتجول في شوارع السعودية - شاهد الفيديو

الوكيل الاخباري - تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بمنطقة القصيم من السيطرة على تمساح وتحريره وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية فيديو يظهر نجاح عناصر أمنية في السيطرة على تمساح، بعد أنباء عن تجوله في منطقة القصيم.

المصدر - روسيا اليوم