الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 27-04-2021 03:42 ص

القبض على تمساح كان يتجول في شوارع السعودية - شاهد الفيديو

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الوكيل الاخباري - تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بمنطقة القصيم من السيطرة على تمساح وتحريره وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية فيديو يظهر نجاح عناصر أمنية في السيطرة على تمساح، بعد أنباء عن تجوله في منطقة القصيم.

 

المصدر - روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

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