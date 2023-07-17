كيفية التعامل مع الطقس الحار.. وأهم النصائح لحماية الجسم

الوكيل الإخباري - يعد ارتفاع درجات الحرارة من الأمور المقلقة ويبحث الكثيرون عن كيفية التعامل مع الطقس الحار بطرق مختلفة، وهذا ما نستعرضه من خلال التالي.

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في ظل التغيرات المناخية فقد زاد معدل ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح، ولهذا من المهم أن تكون على علم بما يحدث للجسم عند ارتفاع حرارة الجو، حيث كيفية التعامل مع الطقس الحار حتى تحمي نفسك من المشكلات الصحية التي من الممكن أن يتسبب بها هذا الارتفاع، وهذا ما نتعرف عليه من خلال التقرير التالي.



ماذا يحدث للجسم عند ارتفاع حرارة الجو؟

1 - عند ارتفاع درجة حرارة الجو يتعرض الجسم للحرارة الزائدة مما يتسبب في التعرق الزائد حتى يتم تبريد الجسم من خلاله للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.



2 - يتزايد خطر التعرض للجفاف نتيجة فقدان السوائل في الجسم بسبب الحرارة الزائدة.

3 - يمكن أن يتعرض الجسم عند التعرض للشمس في الطقس الحار إلى حروق الشمس أو الإصابة بالضربة الشمسية.

4 - الارتفاع الشديد في حرارة الطقس قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنفسية.

5 - التعرض إلى الإنهاك الحراري بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم مع ممارسة النشاط البدني الشاق، ومن أعراضه التعرق بغزارة وتسارع نبضات القلب، وعند عدم العلاج قد تظهر العديد من المضاعفات والتي قد تتسبب في الوفاة.

كيفية التعامل مع الطقس الحار

1 - البقاء في الأماكن المرطبة بشكل جيد والمكيفة.

2 - تناول السوائل والماء بكميات كافية لتجنب الجفاف.

3 - إرتداء الملابس الفضفاضة فاتحة اللون التي تعكس أشعة الشمس.

4 - اختيار الوقت المناسب لممارسة الرياضة لتجنب مشكلات حرارة الجو.

5 - إرتداء الملابس الخفيفة التي تم صنعها من الأقمشة الطبيعية وخاصة القطن.

6 - حماية المنزل من أشعة الشمس في فترة النهار من خلال إغلاق النوافذ والستائر.

7 - تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات النهار الحارة وخاصة فترة الظهيرة.

8 - تجنب تناول الوجبات السريعة والأطعمة الدسمة التي تحتوي على الدهون والغنية بالسعرات الحرارية.

أفضل طرق التبريد في الطقس الحار

1 - شرب العصائر الطبيعية والمشروبات الباردة طوال فترة النهار للتخفيف من درجة الحرارة والحفاظ على رطوبة الجسم.

2 - عدم ممارسة الأنشطة في فترة النهار مثل الرياضة وتجنب الخروج في الشمس لفترات طويلة.

3 - تناول الكثير من الخضروات والفواكه والحرص على وضع طبق السلطة على المائدة.

4 - تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء للحفاظ على الترطيب الداخلي للجسم.

5 - من المهم الإكثار من الاستحمام اليومي السريع للتقليل من الشعور بالحرارة.

استخدام أجهزة التكييف أو المراوح الكهربائية في الأماكن المغلقة.

كيفية النوم في الطقس الحار

1 - من المهم إبقاء غرفة النوم باردة وهذا باستخدام المروحة الكهربائية لتحريك الهواء في الغرفة.

2 - الإبتعاد عن أخذ القيلولة أثناء فترة النهار والحرص على النوم فقط أثناء فترة الليل.

3 - عند الطقس شديد الحرارة يمكنك إرتداء الجوارب الباردة والتي بدورها تقوم على خفض درجة حرارة الجسم وهي تعتبر واحدة من الحيل للتغلب على الطقس الحار.

4 - عند النوم يمكن إرتداء الملابس الخفيفة والمصنوعة من القطن.

5- استخدام الأغطية الخفيفة المصنوعة من الأقمشة الطبيعية.

نصائح للتعامل مع الطقس الحار

1- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار وخاصة الأطفال وكبار السن.

2- ارتداء القبعة والنظارة الشمسية في حالة الخروج في فترة النهار.

3- وضع الكريمات الواقية من الشمس عند الخروج لحماية البشرة.

4- تناول السوائل بكميات كافية لتجنب الجفاف.

5- تجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والوجبات السريعة.

6- الحرص على الاسترخاء وتجنب الإجهاد الزائد عند ارتفاع حرارة الطقس.

العين الاخبارية