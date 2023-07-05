الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تعلن عن وظائف شاغرة

مدعوون للتعيين في وزارة العدل - اسماء

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي وآخرين فاقدين لوظائفهم في الصحة - اسماء

الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة

مقتل جندي إسرائيلي باشتباكات في جنين

إطلاق 5 صواريخ من غزة.. وإسرائيل تشن غارات على القطاع

بيان عسكري صادر عن كتائب القسام بشأن جنين

الأوقاف: تكاليف الحاج الأردني لم تتسم بالمغالاة والوزارة لم تخل بالاتفاق

مندوبا عن الملك... العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرة العايد - الدعجة

607 ملايين دينار قيمة الصادرات الوطنية إلى أميركا

الأربعاء، 05-07-2023 06:25 ص

فلكياً.. الشمس تشهد أعلى نشاط لها منذ 21 عاماً

ة


الوكيل الاخباري - كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن الشمس تعيش حالياً حالة من النشاط لم تحدث منذ العام 2002، حيث كانت فيها أعداد البقع الشمسية مرتفعة كما هي الآن.


وأضافت أن متوسط عدد البقع الشمسية لشهر يونيو 2023 كان 163، وفقًا لمركز تحليل بيانات المرصد الملكي للتأثيرات الشمسية في بلجيكا، وهذا يتفوق على جميع الأشهر السابقة منذ شهر سبتمبر 2022.


وأوضحت أنه لم يكن من المتوقع أن تكون الدورة الشمسية الـ25 بهذه القوة، فعندما بدأت في ديسمبر 2019 تم توقع أنها ستكون دورة ضعيفة شبيهة بالدورة الشمسية السابقة (24)، بل ستكون واحدة من أضعف الدورات الشمسية منذ قرن، وبدلاً من ذلك، تجاوزت الدورة الشمسية (25) الدورة الشمسية (24)، وقد تكون في طريقها لمنافسة بعض الدورات الشمسية الأقوى في القرن العشرين.


وأشارت فلكية جدة إلى أن آخر مرة كانت فيها أعداد البقع الشمسية بهذا الارتفاع، كانت الشمس على وشك إطلاق عواصف الهالوين العظيمة عام 2003، والتي تضمنت أقوى توهج شمسي للأشعة السينية تم تسجيله على الإطلاق (X45)، وشوهد الشفق القطبي في أقصى الجنوب، حتى إن الانبعاث الكتلي الإكليلي من التوهج، كان قويا لدرجة أنه تم اكتشافه بواسطة المسبار فوياجر، على حافة النظام الشمسي.


إلى ذلك، كشف المركز الوطني للأرصاد الثلاثاء على حسابه في "تويتر"، أن محافظة الأحساء والخرج سجلت أعلى درجات الحرارة بـ 45 درجة مئوية، وتلتها 44 درجة مئوية في المدينة والرياض والتنهات ومنى ومزدلفة والدهناء وبريدة والصمان وشرورة وبريدة و43 في منى وحفر الباطن ورفحاء.

اضافة اعلان

 

العربية





 




 

 


 

إقرأ ايضا
817f5243-47ea-4863-b3f6-c7e93e8746cd-768x432

مشهد مؤثر لطفلة تُفاجئ أبيها في الحرم

لفل

لحظات مرعبة.. راكب بريطاني يحاول فتح باب الطائرة في الجو

Doc-P-1084073-638240689318954811

معركة بالكراسي في فندق بمصر - فيديو

649d538e42360429ec3f9fcd

إكتشاف صخرة غريبة الشكل على المريخ - صورة

Failure to life benefits

الفشل... خطوات بسيطة تساعدك على تجاوزه

1486054

إنقاذ مغامر فرنسي ضل طريقه 137 يوما في المحيط الاطلسي