لإضفاء جو إيجابي في منزلك.. تجنبوا هذه الألوان في الدهانات

الوكيل الإخباري - يصادف البعض حيرة عند اختيار ألوان دهانات لغرف المنزل، ويحتاج البعض الآخر لتغيير ألوان غرف المنزل رغبة منه في الشعور بالطاقة والحيوية والإيجابية.

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وبحسب ما نشره موقع India Today، فإن الألوان التي يتم اختيارها لمساحة غرف المعيشة يمكن أن تعكس أيضًا الطاقات الإيجابية أو السلبية، لذا يجب تجنب استخدام الألوان التالية:

1. أخضر غامق

يرتبط اللون الأخضر الداكن بالتعلق المفرط بالممتلكات المادية، على الرغم من أن درجات اللون الأخضر الفاتحة تكون أكثر ملاءمة.



2. أسود

يرتبط اللون الأسود بالظلام والسلبية التي يمكن أن تخلق جوًا ثقيلًا إذا تم استخدامها بشكل مفرط.



3. بني غامق

يمكن تفسير اللون البني الداكن على أنه ثقيل للغاية في حالة الإفراط في استخدامه ويجب تجنبه لمنع وجود مساحة من السلبية.



4. رمادي

يمكن أن يُنظر إلى اللون الرمادي أحيانًا على أنه باهت أو يفتقر إلى الحيوية، كما أن الاستخدام الزائد له يمكن أن يخلق بيئة رتيبة أو غير ملهمة.

5. الألوان الباهتة

إن الألوان التي تفتقر إلى الحيوية والسطوع لا تخلق جوًا راقًا أو مفعمًا بالحيوية.

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