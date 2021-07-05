لتطوير ذاتك والثقة بالنفس توقف عن القيام بهذه الأشياء

الوكيل الإخباري - تطوير الذات يرتكز على تنمية القدرات وتحسين نوعية الحياة، والوعي الكافي لتحقيق الأحلام والتطلعات، ويرافقك كل حياتك ويساعدك على تقبّل نفسك وتقدير ذاتك ويدفعك الى الأمام .



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مواقع التواصل الإجتماعي

لا بأس إذا لم يصل عدد الإعجابات عبر صفحاتك الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي الى مئة، فعدد الإعجابات لا يحدّد قيمتك.



المقارنة

لا تقارن نفسك بالآخرين، والحياة ليست سباقاً ينتصر الذي يحصل على أفضل وظيفة أو منزلاً جديداً.

أحياناً الحصول على أفضل الأشياء في حياتك يتطلب وقتاً، لا تيأس من بذل الجهود التي تحقق أهدافك وتمسّك بالأشخاص، الذين يساندونك ويدعمونك.



الوحدة

لا تتمسك بعلاقة عاطفية فاشلة لأنك تخشى الوحدة، وتتمنى أن يتحسن الوضع بينكما في السنوات المقبلة.



تبرير الخيارات

لست بحاجة أبداً لتبرر خياراتك لأي أحد. إفعل ما تريد، وإذا فشلت لا بأس لقد حاولت تحقيق هدفك ولم تتقاعس.



رضى الآخر

لا تتوقع جوائز ترضية من الآخرين، أحب نفسك وتقبل ذاتك لأنك تستحق التقدير والحب، ولست بحاجة الى رأي أحد.



التمسك بالشخص السيء

إقطع العلاقة مع الصديق الذي يسيء لك أو يؤثر سلباً على حياتك، حتى لو كان القرار صعباً.



الخوف من الفشل

لا تتأثر بالآراء التي تردعك عن إتخاذ قرارات هامة في حياتك، فمعظم الناس تخاف الفشل ولا تجازف، ولا تسمح لأحد أن يحول دون تحقيق أحلامك.



الفشل

لا تدع الخوف من الفشل يسيطر عليك، وضريبة النجاح هي الجهد، الفشل، النضج والمعرفة.



الحكم على الآخر

لا تحكم على الآخرين، والناس تخطئ وتفشل وتبكي، ولا وجود للكمال.



الإيجابية

حافظ على صداقتك مع الأشخاص الناجحين والطموحين، لأن خبرتهم ستنعكس عليك إيجاباً، وعلى تحقيق أهدافك.

المصدر - الفن







