لحظات مرعبة.. هكذا رصدت كاميرات المراقبة زلزال تركيا

الوكيل الإخباري - أثار الزلزال الذي ضرب مدينة اسطنبول التركية، يوم الأربعاء، مخاوف سكان المدينة التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد، فقد بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر وشعر به سكان اسطنبول وأنقرة والولايات المجاورة لهما.

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حيث رصدت كاميرات المراقبة اللحظات الأولى للزلزال الذي حدد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي مركزه على بعد 170 كيلومتراً شرق مدينة اسطنبول. وأظهرت مقاطع فيديو مسجّلة بواسطة كاميرات المراقبة تحطّم مكاتب تجارية في مدينة اسطنبول، فجر يوم الأربعاء، علاوة على مخازن مواد غذائية ومحلات تجارية أخرى نتيجة الزلزال الذي ضرب المدينة عند الساعة الرابعة و8 دقائق فجراً، بحسب التوقيت المحلي للبلاد.

pic.twitter.com/Qm7zgygaY1 Düzce de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyam görüntüler çok korkunç rabbim beterinden korusun #deprem November 23, 2022

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