السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 02:52 م

لحظة ثوران بركان تال في الفلبين -فيديو

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الوكيل الإخباري-أعلن معهد الفلبين لرصد نشاط البراكين والزلازل في بيان اليوم ، ثوران بركان يدعى " تآل" الواقع في بحيرة جنوب مانيلا بشكل "مقتضب" الساعة 7:22 صباحا بالتوقيت المحلي في البلاد .

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وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم، على تويتر ، لحظات ثوران البركان جنوب الفلبين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحذر المعهد من مزيد من الثوران البركاني، ما من شأنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بموجات مد عاتية "تسونامي" وطُلب من سكان خمس قرى مغادرة منازلهم، حسبما قال المتحدث باسم الدفاع المدني المحلي في الفلبين كيلفن جون ريس وفق ما نقلت " سكاي نيوز". انقر هنا



 




 

 


 

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