لحظة ثوران بركان تال في الفلبين -فيديو

الوكيل الإخباري-أعلن معهد الفلبين لرصد نشاط البراكين والزلازل في بيان اليوم ، ثوران بركان يدعى " تآل" الواقع في بحيرة جنوب مانيلا بشكل "مقتضب" الساعة 7:22 صباحا بالتوقيت المحلي في البلاد .

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وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم، على تويتر ، لحظات ثوران البركان جنوب الفلبين

💢نشر المعهد الفلبيني لرصد البراكين والزلازل لقطات مروعة تظهر ثوران #بركان_تآل الوقع في بحيرة جنوب مانيلا بشكل مقتضب صباح اليوم، وحذر من احتمالية وقوع ثوران بركاني آخر ما شأنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بتسونامي. pic.twitter.com/Sgb5dcNFJw March 26, 2022



٢٦.٠٣.٢٠٢٢



pic.twitter.com/9NZw1qYXAq ثوران بركان تال في الفلبين 🇵🇭.٢٦.٠٣.٢٠٢٢ March 26, 2022

ثوران بركان الفلبين تال اليوم ملقيًا عمودًا من الرماد والغاز في السماء على ارتفاع يصل إلى 1.5 كيلومتر. pic.twitter.com/dud5mfGnJV March 26, 2022

وحذر المعهد من مزيد من الثوران البركاني، ما من شأنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بموجات مد عاتية "تسونامي" وطُلب من سكان خمس قرى مغادرة منازلهم، حسبما قال المتحدث باسم الدفاع المدني المحلي في الفلبين كيلفن جون ريس وفق ما نقلت " سكاي نيوز". انقر هنا







