الخميس 17-08-2023
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الخميس، 17-08-2023 02:38 م

لسبب غير متوقع .. شاهد البيض يفقس والصيصان تخرج من الكراتين في مصر

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الوكيل الإخباري -  وثق مقطع فيديو، موقف طريف لكراتين البيض تفقس وتتحول إلى “صيصان” خلال نقلها إلى التجار في مصر بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

وأظهر الفيديو شاحنة نقل محملة بكراتين البيض كانت في طريقها ليتم توزيعها على المحلات بينما يخرج من بعض الكراتين رؤوس الصيصان المفقوسة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

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