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الإثنين، 07-08-2023 11:00 ص

مصر.. اكتشاف بقايا سفينة غارقة من القرن الثالث قبل الميلاد

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الوكيل الإخباري - أعلنت مصر عن اكتشاف بقايا سفينة غارقة من القرن الثالث قبل الميلاد، وذلك بأحد المواقع البحرية على بعد نحو 650 متراً في محافظة مطروح شمال غربي البلاد.

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وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية التي أوضحت حسب موقع 24 الإلكتروني أن الاكتشاف يقدم دليلاً جديداً على أهمية هذه المنطقة من الناحية التجارية والاقتصادية والسياحية في القرن الثالث قبل الميلاد، والتي كان يوجد بها العديد من الموانئ التجارية.

وقالت إن الاكتشاف اشتمل على بقايا من أخشاب السفينة الغارقة، ومئات من الفخاريات الأثرية، ما يرجح أن يكون سبب غرق السفينة أثناء رحلتها التجارية ارتطام قاعها بالجزيرة في قاع البحر.

 

البيان 

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