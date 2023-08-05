صورة لا توصف من الإسكندرية.. أسماك دفنت رأسها بالرمل وماتت

الوكيل الإخباري - في مشهد غريب، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية بصور تظهر انتشار كميات كبيرة من الأسماك النافقة تطفو على سطح البحر بمنطقة المكس في محافظة الإسكندرية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات كبيرة حول سبب هذه الظاهرة.

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فقد أظهرت الصور المنتشرة على منصات التواصل، تراكم مجموعات كبيرة من أسماك البلطي والبوري النافقة على سطح البحر في ميناء المكس غربي الإسكندرية في مصر.



أمام البلبلة، علق أشرف زريق، نقيب الصيادين في الإسكندرية بأن تجمع أسماك البوري والبلطي جاء نتيجة اندفاع الأسماك إلى الرمال هربا من الصيادين، أثناء الصيد بعد قيامهم بعمل "تحويط" على السمك لصيده نتيجة لتزاحم واندفاع الأسماك بكميات كبيرة، فقامت الأسماك بدفن رؤوسها في الرمال الموجودة في الشاطئ وماتت.

وأشار زريق إلى أن بيئة شواطئ المكس، "للأسف الشديد"، غير نقية نتيجة وجود تسريب سولار بها بسبب إبحار المراكب التجارية التي تعمل بالمنطقة، مضيفا أنه "من المؤسف في هذا الأمر أن السمكة الواحدة الميتة تزن قرابة 5 كيلوغرامات".



في سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بالمعهد القومي لعلوم البحار، رصد كميات كبيرة من أسماك البلطي إلى جانب كميات أخرى من البوري، نافقة وطافية على سطح البحر في منطقة ميناء المكس البحرية.

وعزا سبب نفوق الأسماك في الميناء البحري، وليس في محطة بحوث المكس التابعة للمعهد، لارتفاع درجات الحرارة ونقص الأكسجين، وبالتالي زيادة الأمونيا السامة مع ظهور أنواع معينة من البكتيريا الضارة في ذلك الوقت، مؤكدا أن هذه ظاهرة طبيعية وليست نتيجة أي تدخل أو مسببات بشرية.









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