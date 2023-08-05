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السبت، 05-08-2023 02:48 م

مصرع طفل داخل مصعد.. حقيقة فيديو متداول في مصر

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الوكيل الإخباري - ضجّت وسائل الإعلام في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار فيديو لطفل في الخامسة من عمره يموت بطريقة مروّعة، بعدما علق بين باب الأمان الحديدي وباب المصعد الخشبي.

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ونشر الملايين من المصريين منشورات حول هذا الموضوع، وبحث آخرون عن الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي تنتشر فيه مخاوف من قطع الكهرباء داخل المصاعد في مصر أثناء ركوبها، لتكشف بعد ساعات وسائل الإعلام المصرية الحقيقة كاملة.

وحول القصة الكاملة للفيديو الذي ينتشر كالنار في الهشيم حاليا في مصر، فإن الحادث وقع منذ عام 2020؛ حيث يظهر تاريخ يوم الحادث في الكاميرا وهو 28 نوفمبر عام 2020 الماضي، ووقع الحادث في مومباي عاصمة الهند؛ حيث أقبل 3 أشقاء أطفال على ركوب المصعد، وأثناء خروجهم من المصعد توقف شقيقهم محمد لإغلاق الباب الحديدي، بينما يتأرجح الباب الخشبي من خلف الطفل البالغ من العمر 5 سنوات.


وفوجئ الطفل بأنه عالق بين الباب الحديدي والباب الخشبي، وسط محاولات منه لفتح الباب الخشبي، ولكن يتحرك المصعد ويسحق الطفل بين البابين ليموت في الحال متأثرا بجروح خطيرة في الرأس وكسور في الجسم.


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