لص يعيد سيارة عروسين بعد يومين من سرقتها في إيطاليا

الوكيل الإخباري - استعاد زوجان إيطاليان سيارتهما التي سُرِقت بعد حفل زفافهما، وصاحب إعادتها ملاحظة "مؤثرة".

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ووفقًا لصحيفة "Corriere Adriatico"، اكتشف الزوجين اختفاء سيارتهما في اليوم التالي لحفل زفافهما في بلدة تابعة لمقاطعة فوجيا جنوب إيطاليا.



أفادت الصحيفة نقلاً عن الزوجين بأن السيارة سُرِقت من موقف الفندق الذي أمضيا فيه ليلة زفافهما، حيث كانت تحتوي على ملابس الزفاف.



بعد يومين، تم العثور على سيارة فيات في منطقة فوجيا بالقرب من محطة المدينة. وكان اللص قد أغلق مدخل الفناء الخلفي لمبنى سكني، ولاحظه دورية شرطة مناوبة. ووجدوا داخل السيارة ورقة حجمها A4 مكتوب عليها "لص نعم، لكن بقلب"، حيث استخدم اللص رمز السهم بدلاً من الكلمة الأخيرة.



روسيا اليوم

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