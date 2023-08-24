لفتة إنسانية لرجل أمن مع طفلة أثناء الرياح القوية في مكة - فيديو

الوكيل الإخباري - في لفتة إنسانية ، قام أحد أفراد قوات الطوارىء الخاصة ، بمساعدة الأطفال خلال الرياح والعواصف التي تعرضت لها مكة المكرمة .



ووثق مقطع الفيديو رجل أمن وهو يحمل طفلة أثناء الرياح الهابطة والعواصف والتي صاحبها هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ، يوم الثلاثاء.

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وكان المركز الوطني للأرصاد ، حذر المواطنين من استمرار هطول الأمطار الغزيرة ، بالإضافة إلى تواجد الرياح الهابطة والعواصف الرعدية على بعض مناطق من المملكة ومنها منطقة مكة المكرمة.

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