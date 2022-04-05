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الثلاثاء، 05-04-2022 10:22 م

للصائمين.. احذروا هذه العادة الخطيرة بعد السحور !

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الوكيل الإخباري-يقوم العديد من الأشخاص بأمور لها تبعات سلبية على الصحة في شهر رمضان المبارك.


وبحسب “سبق”، فإن النوم بعد تناول السحور يُعد من الأمور الخطيرة التي يجب تجنبها.

ويسبب النوم بعد السحور العديد من المشاكل الصحية كزيادة الوزن والانتفاخات و الالتهابات، كما ويوثر على القلب والقولون.

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ووفقاً لـ “سبق”، ينصح بالنوم بعد السحور بساعة أو ساعتين على الأقل، كما وتفضل الحركة لمساعدة الجسم على الهضم.

الامارات نيوز

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