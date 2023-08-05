السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

تعميم حكومي الى كافة محافظات المملكة اليوم السبت

والدة المحافظ فراس ابو الغنم في ذمة الله

الأمير فيصل يرعى حفل تكريم المنتخبات الوطنية لكرة السلة

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

نقيب المقاولين: العلاقة مع وزارة الاشغال في أسوأ أوضاعها وما تقوم به مستهجن

الامن العام : انقاذ شخص سقط في بئر ماء

وزارة التربية تكشف مستجدات وموعد دوام المدارس

القواسمي: تكلفة المستلزمات المدرسية للطالب الواحد من 30 – 40 دينار

حريق مستودع ملابس في الرصيفة

اعلان تقديم لوظائف حكومية

السبت، 05-08-2023 04:30 م

لماذا تطالب اليونسكو بحظر عالمي للهواتف الذكية في المدارس؟

istock-1154035422-1024x683


الوكيل الإخباري -تعتبر الهواتف الذكية أداة قيمة للتعلم، إذا تم استخدامها بشكل صحيح، لأنها يمكن أن تساعد الطلاب في الوصول إلى المعلومات، والتعلم التفاعلي، والتعاون، والتواصل مع المعلمين، والتعلم الذاتي.

اضافة اعلان


لكن في المقابل، يجب أن يدرك الطلاب المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الهواتف الذكية، ويجب أن يكونوا قادرين على استخدامها بطريقة إيجابية.

لذلك من المهم أن يضع المعلمون قواعد صارمة لاستخدام الهواتف الذكية في الفصل الدراسي، وأن يعلم الطلاب كيفية استخدام هواتفهم الذكية بمسؤولية.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن الاستخدام المفرط للهاتف المحمول مرتبط بضعف الأداء التعليمي وعدم الاستقرار العاطفي للأطفال.


وأوصى تقرير، أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وهي الجناح التربوي والعلمي والثقافي للأمم المتحدة، بضرورة حظر الهواتف الذكية من المدارس للمساعدة في وقف اضطراب الفصل الدراسي.


وذكر التقرير أن الحظر سيحسن من العملية التعليمية، ويساعد في حماية الأطفال من التنمر عبر الإنترنت.


وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، نقلاً عن بحث أجرته اليونسكو، أن الاستخدام المفرط للهاتف المحمول ارتبط بضعف الأداء التعليمي، كما أن زيادة الوقت الذي يقضيه الطلاب أمام الشاشة أدى إلى تفاقم الاستقرار العاطفي للأطفال.


وأضاف التقرير أن التكنولوجيا الرقمية ككل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يجب ألا تكون لها الأسبقية على “رؤية محورها الإنسان” للتعليم أو أن تحل محل التدريس التفاعلي وجهاً لوجه.


كما دعا التقرير صانعي السياسات إلى مراعاة “البعد الاجتماعي للتعليم”.


وقالت أودري ألوزا، المديرة العامة لليونسكو للصحيفة: “الثورة الرقمية تحمل إمكانات لا تُحصى، ولكن مثلما تم الإعراب عن التحذيرات حول كيفية تنظيمها في المجتمع، يجب إيلاء اهتمام مماثل للطريقة التي يتم استخدامها في التعليم. يجب أن يكون استخدام التكنولوجيا لتحسين خبرات التعلم ولصالح الطلاب والمعلمين، وليس على حسابهم”.


وأضافت: “احتفظ باحتياجات المتعلم أولاً وادعم المعلمين. الاتصالات عبر الإنترنت ليست بديلاً عن التفاعل البشري”.

 

سبق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2222222222222222222222222222

قتل زوجته وممرضة.. فلوريدا تعدم سفاحها

Sixfinger_threadfin_school

صورة لا توصف من الإسكندرية.. أسماك دفنت رأسها بالرمل وماتت

IMG_20200831_130552

مصرع طفل داخل مصعد.. حقيقة فيديو متداول في مصر

1083a7139ce07d7fca74d4448d0c3248a30db648-2

مكونات طبيعية فعالة في تنظيف وتعقيم حوض الجلي في المطبخ

173-002433-water-poisoning-america-death_700x400

جرعة ماء 'زائدة' تقتل امرأة في امريكا

1_17

جيمس ويب يلتقط صورة غير مسبوقة للسديم الحلقي

أخبار متعلقة
nasa-hack-cyber-security-mission

ناسا تخطط لإطلاق منصة بث مجانية - فيديو

ت

طالبة تبعث برسالة نصية لمعلمتها بعد 12 عاما لتعاتبها على ضربها لها والرد كان صادما