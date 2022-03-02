لندن ..لوحة حقول جبال الألب لـ فان جوخ للمرة الأولى في مزاد

الوكيل الإخباري - تنظم دار كريستيز في لندن، مزاداً علنياً للمرة الأولى في نيويورك مايو المقبل، على لوحة فينسنت فان غوخ التي رسمها في 1889، وهي الحقول القريبة من جبال الألب، ومن المتوقع أن يصل سعر اللوحة نحو 45 مليون دولار.



ورسم فان غوخ المناظر الطبيعية للحقول في لوحته، نوفمبر من العام 1889، وأخفيت من وقتها في مجموعات خاصة، حيث تملكها العديد من العائلات ورجال الأعمال، بينهم سان لوران، وشريكه بيير بيرجي.

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