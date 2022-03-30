الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 11:12 ص

لوحة نادرة لمونيه من المتوقع أن تحقق 50 مليون دولار

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الوكيل الإخباري - قام الرسام الفرنسي كلود مونيه، بزيارة واحدة إلى البندقية لإنتاج سلسلة من 37 لوحة، ولم يعد إليها قط، إلا أن أحد أعماله الشهيرة «القناة الكبرى» ستعود إلى الأراضي الإيطالية إذ ستعرض يوماً واحداً في قصر «ذا غريتي»، قبل أن تنتهي تحت المطرقة في «دار سوذبيز للمزادات» في نيويورك في 17 مايو.

وتتميز لوحة مؤسس الرسم الانطباعي، بتصويرها الملون لكاتدرائية سانتا ماريا ديلا سالوت، بشكل يعطي انطباعاً أن الكاتدرائية تطفو على القناة المائية.

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وقد قال رئيس مجلس إدارة «ساوذبيز»، بروك لامبلاي، في وصفها: «تتميز اللوحة بكونها عملاً محورياً يربط بين الابتكارات الانطباعية الرائدة للفنان وتطورها المستمر إلى نهج تجريدي أكثر حرية».

 

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