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الإثنين، 19-04-2021 09:14 م

ماذا فعلت 4 علب من مشروبات الطاقة يومياً في شاب بريطاني عشريني؟

علبة


الوكيل الإخباري - قصور حاد في قلب شاب لم يتجاوز الحادية والعشرين من العمر، لكنه تجاوز حتماً معدل تناول مشروبات الطاقة، إذ وصل به الاستهلاك المفرط لشرب أربعة علب حجم 500 ملليتر يومياً من مختلف مشروبات الطاقة.

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وأدى ذلك بعد سنتين لدخوله المستشفى بحالة حرجة وفق ما أكد موقع "ستاندرد" البريطاني نقلاً عن مجلة "بي إم جيه" الطبية.


و تطلبت حالة الطالب الجامعي دخوله لوحدة العناية المركزة حيث لا يزال الأطباء يدرسون إمكانية زراعة قلب له.


واستدعت حالة الجامعي التدخل الطبي بعد معاناته طوال أربعة أشهر من ضيق في النفس وخسارة في الوزن، وأظهرت التحاليل الطبية والفحوص المخبرية بأنه مصاب بقصور في القلب والكلى معاً علماً أن قصور الكلى مرتبط بالوقوف لفترات طويلة وعدم تشخيص الحالة من قبل.


وأشار الأطباء في التقرير إلى أن كل من علب مشروبات الطاقة التي كان يتناولها الشاب تحتوي على 160 مليغراماً من الكافيين، مما سبب قصوراً حاداً في القلب علماً أن المريض ليس لديه سجل طبي مرضي.


وأمضى الشاب 58 يوماً في المستشفى إلا أن قلبه لم يعد لأداء وظائفه الطبيعية بالكامل بعد تسعة أشهر.

 

البيان


 




 

 


 

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