الأربعاء 13-04-2022
الوكيل الاخباري

جمعية مربي المواشي توضح حول ارتفاع أسعار اللحوم محليا

وفاة شخص دهسا في معان

إسعاف 21 مصابا بحادث إربد الى مستشفى الملك المؤسس

نشرة أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

وفيات الأربعاء 13-4-2022

40 إصابة بحادث تصادم على طريق إربد عمّان

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال نابلس

الإفتاء توضح حكم إخراج الفدية لمن لا يصوم رمضان

بدء التسجيل الأولي لأداء فريضة الحج اعتبارا من اليوم

أجواء ربيعية اليوم مع ارتفاع على درجات الحرارة

الأربعاء، 13-04-2022 09:58 ص

ماكو.. من أميرة في اليابان إلى متطوعة في نيويورك

أميرة-اليابان-ترفض-منحة-بمليون-إسترليني-وتتخلى-عن-احتفالات-زفافها-1


الوكيل الإخباري - كمتطوعة بلا أجر تعمل أميرة اليابان السابقة ماكو في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك بعد أن تخلت عن جميع ألقابها وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للزواج من شخص ينتمي لعامة الشعب.

ولفت تقرير عبر موقع «ديلي ميل» إلى أنها تقدم المساعدة في ما يتعلق بمجموعة الفنون الآسيوية الرائعة في المتحف وتعمل تحديداً على الإعداد لمعرض يضم أعمالاً ، علماً أن الأميرة السابقة البالغة 30 عاماً اشتغلت سابقاً كباحثة في متحف جامعة طوكيو.

اضافة اعلان


البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
T1649833303cd10563eccfa4e9e701162265fb9f3b9image.jpg&w=1200&h=675&q=95&img

في هذا الموعد.. تحذير من أخطر كويكب يقترب من الأرض

نفوق-كلب-بالفشن-1645297193-0

شخص يقيد كلب ويعذبه بوحشية حتى الموت في مصر

c8e36e6b-9a47-4aa6-bc97-801baebcf7e5

العثور على قبر عمره آلاف السنين في ألمانيا

1046034944_57_0_1870_1360_640x0_80_0_0_a118def850129276658beae857f276eb

أمريكا..معلمة تنقذ طالب ابتلع غطاء زجاجة داخل الفصل-فيديو

04569458-6b21-4f7e-a268-b14bf47c945d

شركة عملات مشفرة تجمع 87 مليون دولار من نجوم ومشاهير

حححح

اصطفاف كوكبي نادر على وشك الحدوث

أخبار متعلقة
bc2bc6e0-d305-4f76-9f9b-e37cebaeb38a

نيويورك ترحب بالربيع بتمثال لـ مجرفة - صورة

ظ

عصفور يعشش في شعر امرأة بريطانية 84 يوماً