ماكو.. من أميرة في اليابان إلى متطوعة في نيويورك

الوكيل الإخباري - كمتطوعة بلا أجر تعمل أميرة اليابان السابقة ماكو في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك بعد أن تخلت عن جميع ألقابها وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للزواج من شخص ينتمي لعامة الشعب.



ولفت تقرير عبر موقع «ديلي ميل» إلى أنها تقدم المساعدة في ما يتعلق بمجموعة الفنون الآسيوية الرائعة في المتحف وتعمل تحديداً على الإعداد لمعرض يضم أعمالاً ، علماً أن الأميرة السابقة البالغة 30 عاماً اشتغلت سابقاً كباحثة في متحف جامعة طوكيو.

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