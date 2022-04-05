نيويورك ترحب بالربيع بتمثال لـ مجرفة - صورة

الوكيل الإخباري - يبدو الأمر وكأن عملاقاً كان يقوم ببعض أعمال بستنة الربيع أمام مركز روكفلر الشهير في نيويورك. وللترحيب بارتفاع درجات الحرارة وأوقات النهار الأطول، جرى وضع تمثال لمجرفة حديقة ضخمة أمام هذا المعلم البارز في مانهاتن.



وأعلن المنظمون استمرارية عرض العمل المسمى «بلانتوار بلو» وهو من تصميم كلاس أولدنبورغ (‏‏‏93 عاماً) وزوجته كوسجي فان بروجن التي توفيت في 2009، أمام مجمع المبنى حتى السادس من مايو المقبل.

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