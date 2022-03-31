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الخميس، 31-03-2022 07:17 ص

عصفور يعشش في شعر امرأة بريطانية 84 يوماً

ظ


الوكيل الإخباري - أن يعيش عصفور على رأسك وبين خصل شعرك، فهذا شعور لا يوصف. حيث عاشت امرأة بريطانية تجربة ربما هي الأولى من نوعها، حيث عشش عصفور صغير في شعرها لمدة 84 يوماً وفقا لصحيفة «نيويورك بوست».

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وقالت هانا بورن تيلور، المصورة وكاتبة الإعلانات لصحيفة The Guardian: «كل يوم، كان يصنع أعشاشا صغيرة في شعري، على أخدود الترقوة، ما جعلني أشعر بالرهبة».


وأضافت: «كان يضع نفسه تحت ستارة من الشعر ويجمع خصلات منفردة بمنقاره، ونحتها في دائرة من الأقفال المنسوجة، على شكل عش صغير، ثم استقر في الداخل، كان يبدأ من جديد كل يوم».


وتابعت تيلور: «بعد عاصفة رعدية شديدة السوء (سبتمبر 2018)، وجدت طائرا صغيرا - عصفور برونزي مجنح - بالكاد يبلغ من العمر شهرا، على الأرض، تم التخلي عنه من قبل سربه، كانت عيناه مغمضتين بشدة وكان يرتجف، بحجم إصبعي الصغير».


وأشارت إلى أنه «استيقظ في اليوم التالي وكان فمه مفتوحا ويصرخ من الجوع، وأطعمته حتى تسلق الشعر وبقي لمدة 84 يوما».


وفي النهاية نما العصفور بالقوة الكافية للانضمام إلى سربه.

 

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