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الأربعاء، 24-08-2022 08:37 ص

محامي شهير يضع شروط لتولي الدفاع عن قاتل نيرة أشرف

نننن


الوكيل الاخباري - وضع محام شهير مجموعة من الشروط لقبول الدفاع عن قاتل نيرة أشرف حيث يعرف عن هذا المحامي تمكنه من نقض العديد من أحكام الإعدام الصادرة في الفترة الأخيرة، رغم صعوبتها.

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وكشفت وثيقة نشرتها وسائل الإعلام المصرية عن مفاجأة في قضية محمد عادل، المتهم بقتل صديقته نيرة أشرف، طالبة المنصورة وفق صحف مصرية.
 وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ، أول توكيل رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام، لتولي المحامي أشرف نبيل مرحلة الطعن في حكم إعدامه، وذلك بعد أن أعلن شروط قبول القضية بعد تفاوض دام أكثر من 45 يوما من تلقيه مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته.


ومن أبرز الشروط التي وضعها المحامي أشرف نبيل لتولي مرحلة الطعن في حكم إعدام المتهم محمد عادل، هي أنه لا يتطوع مجانا، ولا يقبل تحويلات من دول أجنبية، وأنه يجب أن يوكل رسميا في القضية من المتهم. 


 في السياق نفسه، كشف أحد المصادر أن أسرة مصرية ثرية تواصلت مع المحامي أشرف نبيل منذ أيام، وتفاوضت معه ليتولى مرحلة الطعن وتوكيله رسميا في القضية بموجب توكيل رسمي من المتهم صادر من سجن جمصة شديد الحراسة.
وبناء عليه يكون أشرف نبيل هو المحامي الوحيد الموكل رسميا من المتهم وبمقابل مادي تخطى الثلاثة ملايين جنيه مصري. 


ويبدو أن المشهد عاد للتوتر من جديد في قضية مقتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، خاصة مع دخول المحامي أشرف نبيل بشكل مفاجئ لتولي الطعن، وقد يُشعل المبارزات القانونية في القضية، لما اشتهر عنه من تمكنه من نقض عديد من أحكام الإعدام الصادرة في الفترة الأخيرة، رغم صعوبتها، وفق تقدير المتابعين.

 

البيان


 




 

 


 

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