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الأحد، 12-03-2023 10:25 ص

محاولة لإطلاق صاروخ صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد للمرة الأولى

3D printed rocket


الوكيل الإخباري - أرجئ، أمس السبت، مجدداً، إطلاق أول صاروخ فضائي صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد من كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، بسبب مشاكل تقنية حسب الشركة المصنعة التي أكدت أن الصاروخ "في حالة جيدة".

ويثير إطلاق هذا الصاروخ اهتماماً كبيراً؛ لأن نجاح العملية يمكن أن يسهم في إحداث ثورة في صناعة إطلاق الصواريخ.

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وطورت هذا الصاروخ الذي يحمل اسم "تيران 1" شركة "ريلاتيفيتي سبيس". وحدد هامش إطلاقه بين الساعة 13,00 و16,00 بالتوقيت المحلي.

كانت محركات الصاروخ غير المأهول في طور التشغيل عندما أجبرت مشكلة تتعلق "بالأتمتة"، الشركة على وقف عملية الإطلاق. وجرت محاولة ثانية بعيد ذلك؛ لكنها قطعت أيضاً بسبب مشاكل في الضغط في الطبقة الثانية من الصاروخ، حسب تغريدة للشركة على تويتر.

 

وأثناء الإطلاق، تم وقف العد التنازلي أيضًا عندما دخلت سفينة خاصة إلى المنطقة الآمنة.


وكانت محاولة أولى لإطلاق الصاروخ ألغيت في اللحظة الأخيرة الأربعاء بسبب مشكلة تقنية.

 

البيان 

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