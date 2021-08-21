محكمة تغرم شخصا بـ1300 درهم لسبب صادم في الإمارات

الوكيل الاخباري- قضت محكمة إماراتية بإلزام أحد الأشخاص بدفع مبلغ ألف وثلاث مئة درهم إماراتي (353 دولار أمريكي)؛ بسبب امتناعه عن تنفيذ عملية بيع كلب يعود له، للشاب الذي لجأ للمحكمة، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.



وفي التفاصيل، قام شاب برفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية في الإمارات، طالب فيها بإلزام آخر بأن يرد له مبلغ ألف درهم إماراتي، إضافة إلى خمس مئة درهم كتعويض مالي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مؤكدا أنه قام بشراء كلب من المشكو ضده، وحول له مبلغ ألف درهم.



وتأتي الدعوى القضائية نتيجة لامتناع المشكو ضده عن تسليم الكلب للشاكي، بعدما تفاوضا على عملية البيع خلال محادثات عبر تطبيق ”واتس آب“، حيث تم دفع مبلغ الألف درهم كجزء من ثمن الكلب.

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المصدر: إرم