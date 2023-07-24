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الإثنين، 24-07-2023 03:05 م

محمد بن راشد يهدي أصغر فارسة في العراق مجموعة خيول بعد موت فرسها - فيديو

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الوكيل الإخباري - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمنح وإهداء الطفلة العراقية لانيا فاخر، مجموعة خيول بعد موت فرسها وظهورها في فيديو وهي تبكي عليه، ووجّه سموّه أيضاً بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها.

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وكانت الفارسة الصغيرة لانيا، البالغة من العمر 8 سنوات قد فقدت فرسها وصديقها الوحيد "جسنو" وأثارت حالة من التعاطف والتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعي. وتصنف لانيا، كأصغر فارسة في إقليم كردستان فهي من مواليد 2015، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها والذي أهداها إياه والدها منذ كانت في سن الخامسة.

 

وقالت الفارسة الصغيرة إن حصانها الوحيد كان مريضاً في الفترة الأخيرة، وإنها حاولت قدر المستطاع مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه، مضيفة أنها ورغم خسارتها لأغلى صديق لديها، إلّا أنها لن تنساه وهي لاتزال تذهب إلى قبره حاملةً التفاح والسكر، فيما تحلم لانيا بأن يكون لها مكان خاص لتعليم شباب وبنات كردستان الفروسيّة.   

 


 

الاتحاد 

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