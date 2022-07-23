السبت 23-07-2022
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إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي
المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة
إشهار منتدى صيدلانيات الأردن
الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد
أخبار الشركات
أخبار الشركات
البيطار: صيف حافل ودعم متواصل من زين للسياحة والثقافة والشباب
أنس ابراهيم علي الرابح بـ رابع سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة مع أبشر من المناصير
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 3.2 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2022
تعلن تكنو عن إطلاقها العالمي لسلسلة كامون 19، والتي تقدم ميزات تصوير ليلية لا تصدق
كورونا
كورونا
الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا الأسبوعية بسبب متغير أوميكرون
أبرز مخاطر العدوى المتكررة من كورونا
لقاح جديد لكورونا يعتمد على بكتيريا معدلة وراثياً
مصر تعلن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا
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عدسة الوكيل ترصد حركة المسافرين على جسر الملك الحسين الحدودي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
ماذا قال طلبة التوجيهي العلمي اليوم حول امتحان الفيزياء ؟
طلبة توجيهي يعلقون على امتحان الرياضيات اليوم
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
مخالفة "توك توك" يحمل 27 راكباً في الهند .. فيديو
احذريها .. 7 مكونات تجميلية تصبح خطرة عند التعرض لأشعة الشمس
الحمار يتوج بلقب "الحيوان الأليف" لعام 2022 في المانيا
تحد خطير في "تيك توك" ينهي حياة فتى في أمريكا
ملاعب
ملاعب
منتخب الصقور يحلق نحو نصف نهائي كأس اسيا