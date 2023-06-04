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الأحد، 04-06-2023 11:49 ص

مخبأ ولا أغرب في السعودية… تدخله من باب الثلاجة - فيديو

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الوكيل الإخباري - في طريقة ولا أغرب، تخفى عدد من العمالة الوافدة في السعودية في مستودع يتم الدخول إليه من باب الثلاجة.

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وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أمس السبت، أن فرقه وخلال قيامها بجولاتها الاعتيادية في منطقة الرياض ضبطت المخالفين.

 

وأظهر مقطع مصور نشره البرنامج على حسابه في تويتر، المخبأ وباب الثلاجة الذي استخدمته العمالة للدخول، مشيرة إلى أنها كشفت الحيلة وأحالتهم إلى الجهات المختصة.

 

 

عقوبة قانونية
يذكر أن المديرية العامة للجوازات في السعودية حذرت في السابق من نقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، مشيرة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات تشمل السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100.000 ريال، إضافة إلى الترحيل إن كان المخالف وافداً، أو بالعقوبتين معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.


ونبهت أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية وقدرها 100.000 ريال، وسيتم حرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات والتشهير بها، والسجن للمدير المسؤول لمدة ستة أشهر مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين، وفقاً لموقع وزارة الداخلية السعودية.

 

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