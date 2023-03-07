مخلوقات غريبة تحت المحيط يمكن أن تكون مفتاحاً للعثور على فضائيين

الوكيل الإخباري - قال العلماء إن الكائنات الغريبة التي تعيش على بعد أميال تحت أمواج المحيط يمكن أن تحمل مفتاح العثور على حياة خارج الأرض.



وتشمل هذه الكائنات الديدان الأنبوبية الضخمة ذات الرؤوس الحمراء والأسماك الشبحية والروبيان الغريب بعيون على ظهوره، وأنواع أخرى فريدة من نوعها.

اضافة اعلان



وأبحرت سفينة بحثية للبحث عن هذه المخلوقات لتسليط الضوء على كيفية تواجد الفضائيين في جميع أنحاء الكون. وتم تزويدها بأحدث المعدات للمهمة الافتتاحية التي استمرت 40 يوماً. وتبحر فالكور على طول سلسلة التلال في منتصف المحيط الأطلسي، حيث تؤدي حركة الصفائح التكتونية إلى تمزقات في قاع البحر.



وستبحث السفينة عن أنواع غير عادية من الفتحات الحرارية المائية - وهي شقوق قاع البحر التي تنبعث منها مياه ساخنة جوفية - والأشكال الغريبة للحياة التي تستضيفها. ويمكن أن توجد كائنات حية مماثلة على الأقمار المائية والكواكب خارج النظام الشمسي.



وتحتوي السفينة على حوالي 30 نوعاً من أجهزة الاستشعار الأوقيانوغرافية والملاحية والجوية. وهناك أيضاً ثمانية مختبرات وأماكن إقامة لحوالي 100 من الطاقم.



وقال قائد الحملة الدكتور ديفيد باترفيلد من جامعة واشنطن في سياتل: "عندما يفكر الناس في الفتحات الحرارية المائية، فإنهم غالباً ما يتخيلون مصادر للدخان الأسود، لكن الأشياء التي نبحث عنها مختلفة تماماً ويصعب العثور عليها لأنها لا تطلق أعمدة الدخان المتصاعدة".



وستستخدم الفرق الموجودة على متن السفينة السونار لرسم خريطة التضاريس. وستبحث المركبات الغواصة المستقلة (AUVs) عن التوقيعات الكيميائية من التفاعلات بين مياه البحر والصهارة الساخنة التي تتسرب من خلال الشقوق، بحسب موقع إس دبليو إيوا.



وسيتم استكشاف المواقع الواعدة باستخدام روبوت يتم تشغيله عن بعد يسمى SuBastian أثناء المشاهدة على شاشات على السفينة. ويمكن أن يصل SuBastian إلى ما يقرب من 3 أميال في أعماق المحيط. وسيتم بث لقطات عالية الدقة مباشرة حتى يتمكن الباحثون والجمهور على حد سواء من رؤية اللمحات الأولى لأي مخلوقات جديدة يتم العثور عليها بالقرب من الفتحات.



24