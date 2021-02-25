مراسل يتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر.. والسبب كلب هارب

الوكيل الاخباري - وثق مقطع فيديو تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي لحظة تعرض مراسل تلفزيوني لـموقف محرج خلال بث مباشر بسبب "كلب هارب"، والذي ركض على نحو مفاجئ في اتجاهه مقاطعًا البث المباشر، وغلب الطابع الكوميدي على رد فعل المراسل حيال هذا الموقف، حيث لم يحاول إبعاد الكلب عن مجال تصوير الكاميرا كي يتمكن من استئناف تقريره الإخباري بل على العكس.



يشار إلى أن المراسل الأمريكي، ويُدعى "بوب بارنارد"، كان في بث مباشر حول حالة الطقس في بلدة "ليسبورج" بولاية "فرجينيا" الأمريكية في الـ19 من فبراير الجاري، وأثناء رصد عدسة الكاميرا لحالة أحد شوارع منطقة سكنية كانت مغطاة بالثلوج، قاطع كلب أليف البث دون سابق إنذار، حيث ظهر فجأة وهو يركض من منزل سكني حتى أصبح في مجال الكاميرا مباشرة، وسرعان ما لحقت به صاحبته.

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واقترب "بارنارد" من الكلب في الحال وحمله وشرع في مداعبته وواصل حديثه إلى زملائه المذيعين باستوديو الأخبار، وعلق على هذا الموقف المفاجئ بشكل ساخر.



كان المراسل يناقش الظروف الجوية قارسة البرودة بالمنطقة وتساقط الثلوج عندما قاطعه الكلب؛ وفي غضون دقيقة تقريبًا، خرجت مالكة الكلب من منزلها بحثًا عنه، وأعاده إليها "بارنارد" خلال البث المباشر أيضًا، وتوجهت إليه السيدة باعتذار مؤكدة أن الكلب ركض من المنزل فجأة دون أن تنتبه إليه، في حين سألها المراسل عن اسم حيوانها الأليف ضاحكًا، قبل أن تعود به إلى محل إقامتها.



وفي وقت لاحق، نُشر المقطع الذي يوثق هذا الموقف على موقع "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث حصد نسبة مشاهدة ملحوظة كما أشاد العديد من المعلقين برد فعل "بوب بارنارد" حيال هذا الموقف، واصفين إياه بـ"الاحترافي".

المصدر : صدى البلد



