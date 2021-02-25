مشهد نادر.. لحظة العثور على ثعبان أزرق اللون في أستراليا - فيديو وصور

الوكيل الاخباري - وثق خبير متخصص في اصطياد الأفاعي لحظة عثوره على ثعبان أزرق اللون في شرفة منزل سكني بولاية "كوينزلاند" الأسترالية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وذلك من خلال التقاطه مجموعة من الصور بالإضافة إلى مقطع فيديو، ولاقت هذه اللقطات انتشارًا واسعًا على السوشيال ميديا.



وتحدث صائد الأفاعي، ويُدعى "لوك هنتلي"، عن تفاصيل عثوره على هذا الثعبان اللافت للنظر بسبب درجته اللونية غير المعهودة في تصريحات للنسخة الأسترالية من صحيفة "ديلي ميل"، موضحًا أنه قد تمت الاستعانة به من أجل الإمساك بالثعبان ونقله إلى بقعة أخرى بعيدًا عن المنزل الذي تقطنه عائلة، وذلك بعد ظهر أمس الأول، الثلاثاء.

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وثق خبير متخصص في اصطياد الأفاعي لحظة عثوره على ثعبان أزرق اللون في شرفة منزل سكني بولاية "كوينزلاند" الأسترالية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وذلك من خلال التقاطه مجموعة من الصور بالإضافة إلى مقطع فيديو، ولاقت هذه اللقطات انتشارًا واسعًا على السوشيال ميديا.



وتحدث صائد الأفاعي، ويُدعى "لوك هنتلي"، عن تفاصيل عثوره على هذا الثعبان اللافت للنظر بسبب درجته اللونية غير المعهودة في تصريحات للنسخة الأسترالية من صحيفة "ديلي ميل"، موضحًا أنه قد تمت الاستعانة به من أجل الإمساك بالثعبان ونقله إلى بقعة أخرى بعيدًا عن المنزل الذي تقطنه عائلة، وذلك بعد ظهر أمس الأول، الثلاثاء.

وأعرب العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عن دهشتهم حيال اللون الزاهي للثعبان، واصفين إياها بكونه مثيرًا للإعجاب.







المصدر : صدى البلد



