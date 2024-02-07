'مربية' تكشف عن حيلة تجعل الأطفال ينامون 12 ساعة ليلا

الوكيل الإخباري - كشفت بريطانية عن حيلة تجعل الأطفال ينامون بشكل متواصل في الليل، لمدة قد تصل إلى 12 ساعة.



قالت مربية الأطفال السابقة، صوفي ميدلتون، إنها استخدمت حيلة ناجحة مع ابنتيها الصغيرتين إيزابيل وروبي، جعلتهما تنامان طوال الليل من الساعة السابعة مساءا وحتى السابعة صباحاً.

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ووفقاً لميدلتون، فإن ما يحدث فرقاً في نوم الطفل، هو تعليمه على الشعور بالراحة، عندما يستلقي بمفرده في سريره. وأكدت أن وضع الأطفال بمفردهم في السرير، عندما لا يكونون في حالة من الانزعاج أو يحتاجون إلى إطعام، أمر يساعدهم على النوم بشكل متواصل.



وحذرت ميدلتون من حمل الطفل، لأن ذلك يجعله يعتاد على هذا النوع من الراحة ويصبح النوم بين ذراعي الأم أو الأب الوضعية المثالية بالنسبة له، وهذا ما يجعل نومه في السرير غير مستقر.



روتين قبل النوم

تنصح ميدلتون، بتنظيم وقت الشاشة للطفل، وإبعاده عن الشاشات قبل موعد النوم بساعتين، وتوصي بقراءة قصة له قبل النوم وهو في السرير، وخلو غرفة النوم من أي هواتف أو شاشات أخرى، بحسب صحيفة ميرور.



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