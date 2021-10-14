الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 10:42 ص

مركبة بلو أوريجن عادت إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء

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الوكيل الإخباري - حطت مركبة بلو أوريجن أمس، في غرب ولاية تكساس الأمريكية بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء بمشاركة أربعة ركاب، بينهم الممثل وليام شاتنر الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل «ستار تريك» الشهير.

وأصبح الممثل الكندي البالغ 90 عاماً الأكبر سناً بين الأشخاص الذين سافروا إلى الفضاء. وكانت هذه ثاني رحلة مأهولة لمركبة بلو أوريجن من صنع شركة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، التي تريد أن تكون طرفاً أساسياً في قطاع سياحة الفضاء.

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المصدر - البيان 

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