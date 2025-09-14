الأحد 2025-09-14 10:46 ص
 

ظاهرة فلكية مهيبة فوق الكعبة.. القمر يتعامد على مكة

الأحد، 14-09-2025 09:37 ص

الوكيل الإخباري-  تشهد سماء مكة المكرمة فجر الجمعة المقبلة ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل في تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة، في مشهد يجمع بين الدقة العلمية والجمال الروحي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذه الظاهرة تُستخدم كوسيلة علمية دقيقة لتأكيد حسابات حركة القمر وتحديد موقعه بدقة عالية.


وأشار إلى أن الظاهرة تتيح أيضاً تحديد اتجاه القبلة بشكل عملي في أماكن متعددة حول العالم، مما يمنحها أهمية خاصة.


ويشكل هذا الحدث فرصة استثنائية للمصلين والزوار لرؤية القمر فوق الكعبة المشرفة في لحظة روحانية نادرة، فيما يعتبرها الفلكيون مناسبة لاختبار دقة النماذج الحسابية عبر المقارنة مع الرصد المباشر.

 

