الأحد 2025-09-14 10:46 ص
 

من على مسرح الجريمة.. فيديو يوثق حادثة غريبة لحظة اغتيال تشارلي كيرك

تشارلي كيرك قبل لحظات من عملية الاغتيال
 
الأحد، 14-09-2025 09:21 ص

الوكيل الإخباري-   قُتل المؤثر اليميني الأمريكي تشارلي كيرك (31 عاماً)، الأربعاء، بعد تعرّضه لإطلاق نار من قناص خلال فعالية حضرها نحو 3 آلاف شخص في جامعة يوتا فالي، قرب مدينة سولت ليك في ولاية يوتا.

كيرك، أحد أبرز حلفاء دونالد ترامب، لعب دوراً محورياً في حشد الناخبين الجمهوريين الشباب، ونعاه ترامب واصفاً إياه بـ"العنصر الحاسم" في حملته الانتخابية.


لكن المشهد الغريب جاء بعد الاغتيال مباشرة، حيث وثّق مقطع فيديو على مواقع التواصل أحد الحاضرين وهو يسرق قبعات "MAGA" من على المنصة (شعار حملة ترامب: اجعل أمريكا عظيمة مجددًا)، ويقوم بتوزيعها على الجماهير وسط ذهول عام، قبل أن تطلب منه الشرطة مغادرة الموقع.


في المقابل، لا يزال مرتكب الجريمة طليقاً. وأكدت شرطة يوتا أنه تم توقيف رجلين والتحقيق مع أحدهما، لكن أُطلق سراحهما لاحقاً، دون وجود أي صلة لهما بالحادث. فيما أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن التحقيق لا يزال جارياً.

 

 

ارم نيوز  

 
 
