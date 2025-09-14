من على مسرح الجريمة.. فيديو يوثق حادثة غريبة لحظة اغتيال تشارلي كيرك

كيرك، أحد أبرز حلفاء دونالد ترامب، لعب دوراً محورياً في حشد الناخبين الجمهوريين الشباب، ونعاه ترامب واصفاً إياه بـ"العنصر الحاسم" في حملته الانتخابية.
لكن المشهد الغريب جاء بعد الاغتيال مباشرة، حيث وثّق مقطع فيديو على مواقع التواصل أحد الحاضرين وهو يسرق قبعات "MAGA" من على المنصة (شعار حملة ترامب: اجعل أمريكا عظيمة مجددًا)، ويقوم بتوزيعها على الجماهير وسط ذهول عام، قبل أن تطلب منه الشرطة مغادرة الموقع.
في المقابل، لا يزال مرتكب الجريمة طليقاً. وأكدت شرطة يوتا أنه تم توقيف رجلين والتحقيق مع أحدهما، لكن أُطلق سراحهما لاحقاً، دون وجود أي صلة لهما بالحادث. فيما أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن التحقيق لا يزال جارياً.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد تمساح يثير الذعر على شاطئ بالإسكندرية
-
مقارنة بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية
-
حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها في أمريكا
-
سائق يعتدي برذاذ الفلفل على سيدة في إسطنبول ويثير موجة غضب - فيديو
-
ظاهرة فلكية مهيبة فوق الكعبة.. القمر يتعامد على مكة
-
الرد الأمثل على الإهانة لتخفيف آثارها النفسية!
-
"الأسمنت الحي".. ابتكار يحوّل المباني إلى مخازن طاقة
-
واقعة نصب كبرى جديدة في مصر