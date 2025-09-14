الأحد 2025-09-14 10:46 ص
 

سائق يعتدي برذاذ الفلفل على سيدة في إسطنبول ويثير موجة غضب - فيديو

5
تعبيرية
 
الأحد، 14-09-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   أثار مقطع فيديو وثقته سيدة في إسطنبول غضبًا واسعًا على مواقع التواصل في تركيا، بعد أن ظهر فيه سائق يرش رذاذ الفلفل على سيارتها قبل أن يفر من المكان.

اضافة اعلان

 

ووفقًا لرواية السيدة وشهود عيان، فإن الحادث وقع إثر خلاف على أولوية المرور في شارع مزدحم.

 

وخلال التوتر، استخدم السائق رذاذ الفلفل تجاهها، ما تسبب في فقدانها البصر مؤقتًا لمدة 3 ساعات.


وقد سارع عدد من الأشخاص إلى مساعدتها حتى استعادت بصرها تدريجيًا، بينما طالبت تعليقات غاضبة على الفيديو بضرورة القبض على الجاني ومحاسبته.

 

الشرطة التركية لم تصدر بيانًا رسميًا بعد حول الحادث.

 

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

3232

منوعات شاهد تمساح يثير الذعر على شاطئ بالإسكندرية

لالالا

فن ومشاهير قصة فيلم تألق فيه عمر الشريف ومنع من العرض 11 عاما

الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

فلسطين الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

ل

فن ومشاهير جلطة ثانية وخضعت للتنفس الاصطناعي.. تفاصيل عن حالة حياة الفهد الصحية

56

منوعات مقارنة بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

خ

منوعات حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها في أمريكا



 
 





الأكثر مشاهدة