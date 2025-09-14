سائق يعتدي برذاذ الفلفل على سيدة في إسطنبول ويثير موجة غضب - فيديو

الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو وثقته سيدة في إسطنبول غضبًا واسعًا على مواقع التواصل في تركيا، بعد أن ظهر فيه سائق يرش رذاذ الفلفل على سيارتها قبل أن يفر من المكان.

ووفقًا لرواية السيدة وشهود عيان، فإن الحادث وقع إثر خلاف على أولوية المرور في شارع مزدحم.

وخلال التوتر، استخدم السائق رذاذ الفلفل تجاهها، ما تسبب في فقدانها البصر مؤقتًا لمدة 3 ساعات.



وقد سارع عدد من الأشخاص إلى مساعدتها حتى استعادت بصرها تدريجيًا، بينما طالبت تعليقات غاضبة على الفيديو بضرورة القبض على الجاني ومحاسبته.

الشرطة التركية لم تصدر بيانًا رسميًا بعد حول الحادث.

KÜFÜRLÜ | İstanbul'da bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı kadına biber gazı sıktı. pic.twitter.com/vS11bZOFMS September 13, 2025