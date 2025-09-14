حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها في أمريكا

الوكيل الإخباري- تعرضت امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا لهجوم مروّع شنّه ما بين 10 و15 كلبًا من نوع "بيتبول" في مدينة ماديسونفيل بولاية تينيسي الأميركية، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة.

ووفق السلطات، عُثر على الضحية، ماري نوروود، ملقاة على شرفة منزلها يوم 6 سبتمبر، بعد أن تدخل شهود عيان وتمكنوا بصعوبة من إبعاد الكلاب. وتم نقلها إلى مستشفى جامعة تينيسي لتلقي العلاج، دون معلومات مؤكدة عن حالتها الصحية الحالية.



وكشف مكتب شريف مقاطعة مونرو عن توجيه اتهامات إلى 4 أشخاص تتعلق بالقسوة على الحيوانات وعدم تلقيح الكلاب، فيما تمت مصادرة 27 كلبًا من الموقع، من بينها كلاب بالغة وجِراء.



وأكدت السلطات أن هذا الموقع كان خاضعًا لمتابعة سابقة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يسفر فيها الأمر عن إصابات بشرية خطيرة.