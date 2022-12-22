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الخميس، 22-12-2022 12:37 م

مزحة تضع مراسلة تلفزيونية أمريكية في موقف مرعب - فيديو

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الوكيل الإخباري - تعرضت مراسلة كانت تغطي أخبار الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، لموقف مرعب، بعدما فاجأها رجل يرتدي تميمة فريق “أوكلاهوما سيتي ثاندر”.

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وبينما كانت المراسلة بروك أولزيندام تستعد للظهور في بث مباشر، اقتربت التميمة منها دون أن تلاحظ ذلك، لتتسبب بخوفها عندما التفتت نحو الوجه الذي وقف جانبها.

وأظهر مقطع فيديو أولزيندام وهي تنفجر ضاحكة بعد اكتشافها للمقلب الذي وقعت ضحيته.


 

 سكاي نيوز

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