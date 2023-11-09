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الخميس، 09-11-2023 09:19 ص

مسؤول تركي يتناول طعاما وحلوى ويرفض دفع الحساب - صور

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الوكيل الإخباري - رفض حاجي كريم ميرال، حاكم منطقة يوسفلي التابعة لولاية أرتوين التركية، دفع فاتورة المطعم الذي تناول فيه وجبة الغداء مع طبق الحلوى بذريعة أن المنتجات الغذائية في المطعم لم تنل إعجابه.

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واتهم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا حاكم منطقة يوسفلي باستغلال نفوذه ووظيفته خاصة أن صاحب المطعم طالبه بدفع الفاتورة لكنه امتنع عن ذلك بذريعة أن الوجبة التي تناولها مع الحلوى "لم تكن جيدة"، على حدّ تعبّيره.

وطالب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بإقالته من منصبه، وهو ما استدعى وزارة الداخلية التركية للتحرّك.

وأعلن حاكم ولاية أرتوين التي تتبع لها منطقة يوسفلي التي امتنع حاكمها عن دفع فاتورة المطعم أن وزارة الداخلية التركية قامت بتعيين مفتّش وبدأت بالفعل تحقيقاً ضدّ حاكم المنطقة.

 


 

 

 

 

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