الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

ولادة فتاة أفغانية على متن رحلة إجلاء جوية على ارتفاع 10 آلاف متر فوق سطح الأرض

مسدس قتل بيلي ذا كيد.. كنز بـ 6 ملايين دولار

إيران ترد على تلويح بايدن بخيارات أخرى للتعامل معها بشأن برنامجها النووي

الرئيس البرازيلي: لا بديل أمامي عن الفوز في الانتخابات سوى الموت أو السجن

وجود شخص تتحدث إليه يؤخر التدهور المعرفي

مصر تسجل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

الجيش يعلن عن حاجته للتجنيد لحساب الكليات

تحذير من تطبيق حديث يحوّل الصور الشخصية إلى كارتونية

مقترح فرنسي بريطاني بإقامة منطقة آمنة في كابول

رئيس المجلس القضائي يعلن عن شواغر قضائية

الأحد، 29-08-2021 05:25 ص

مسدس قتل بيلي ذا كيد.. كنز بـ 6 ملايين دولار

3649960


الوكيل الإخباري - أعلن القائمون على مزادات بونهامز في الولايات المتحدة، بيع المسدس الذي استخدم في قتل بيلي ذا كيد؛ أحد أشهر الخارجين على القانون في الغرب الأمريكي، بستة ملايين دولار.

وتم بيع المسدس وهو من طراز «كولت» واستخدمه قائد الشرطة بات جاريت عام 1881 لقتل بيلي، عبر الهاتف لشخص طلب عدم ذكر هويته.

وقالت دار المزادات إن المسدس «هو من أكثر الكنوز الأيقونية للتاريخ القديم للغرب الأمريكي»، مضيفة أن السعر البالغ 6.03 مليون دولار، هو رقم قياسي عالمي مقابل أي سلاح ناري.

وكان بيلي ذا كيد مطلوباً في أريزونا، ونيو مكسيكو، بعد أن قتل ثمانية رجال.

اضافة اعلان

 

وتعقبه جاريت إلى مزرعة في فورت سومنر في نيو مكسيكو، وأطلق عليه النار فأرداه قتيلاً في 14 يوليو/تموز 1881.


يذكر أن بيلي لم يكن معروفاً عندما كان على قيد الحياة، ولكن بعد سنة من مماته جعل منه مدير الشرطة بات جاريت، الذي كان قد قتله بنفسه، أسطورة عندما ألف عنه كتاباً مثيراً للدهشة سماه «الحياة الأصيلة للولد بيلي» ومنها أصبح الولد بيلي رمزاً عند الغرب الأمريكي.

 

الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

ولادة غوريلا جبلية نادرة

التقاط

محادثة ممتعة بين سمكة قرش وصياد تركي-شاهد

التقاط

السعودية .. عقوبة تصل الى السجن 10 سنوات وغرامة30 مليون ريال لذابحي الكنغر

34480-0_Using-smartphone-with-touch-screen-(1)

شاحن هاتف يصعق طفلة وينهي حياتها في البرازيل

hands-2847508_1920-1-780x470

الطرق التي تساعد الأطفال على تكوين صداقات

ac81edc1-9d12-417a-b89e-75d382d0f9ef_16x9_1200x676

تفاصيل جديدة في قصة الأفغاني الذي سقط من الطائرة العسكرية

أخبار متعلقة
اطول

وفاة أطول رجل في الولايات المتحدة عن 38 عاما