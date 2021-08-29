مسدس قتل بيلي ذا كيد.. كنز بـ 6 ملايين دولار

الوكيل الإخباري - أعلن القائمون على مزادات بونهامز في الولايات المتحدة، بيع المسدس الذي استخدم في قتل بيلي ذا كيد؛ أحد أشهر الخارجين على القانون في الغرب الأمريكي، بستة ملايين دولار.



وتم بيع المسدس وهو من طراز «كولت» واستخدمه قائد الشرطة بات جاريت عام 1881 لقتل بيلي، عبر الهاتف لشخص طلب عدم ذكر هويته.



وقالت دار المزادات إن المسدس «هو من أكثر الكنوز الأيقونية للتاريخ القديم للغرب الأمريكي»، مضيفة أن السعر البالغ 6.03 مليون دولار، هو رقم قياسي عالمي مقابل أي سلاح ناري.



وكان بيلي ذا كيد مطلوباً في أريزونا، ونيو مكسيكو، بعد أن قتل ثمانية رجال.

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وتعقبه جاريت إلى مزرعة في فورت سومنر في نيو مكسيكو، وأطلق عليه النار فأرداه قتيلاً في 14 يوليو/تموز 1881.



يذكر أن بيلي لم يكن معروفاً عندما كان على قيد الحياة، ولكن بعد سنة من مماته جعل منه مدير الشرطة بات جاريت، الذي كان قد قتله بنفسه، أسطورة عندما ألف عنه كتاباً مثيراً للدهشة سماه «الحياة الأصيلة للولد بيلي» ومنها أصبح الولد بيلي رمزاً عند الغرب الأمريكي.

الخليج