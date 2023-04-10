مشاهد تخطف القلوب.. معتمرون تحت المطر بالمسجد الحرام

الوكيل الاخباري - عاش الطائفون وزوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة لحظات جميلة، وسط هطول أمطار الخير على المسجد الحرام، قبيل فجر اليوم الاثنين.

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حيث بللت الأمطار رؤوس الزوار والمعتمرين وسط استمتاعهم بتلك الأجواء الساحرة خلال أداء مناسك العمرة وبجوار الكعبة المشرفة.



في حين علت دعوات وسجدات المصلين، مستبشرين فرحين مرددين "مطرنا بفضل الله"، ولاهجين بالدعاء، مبتهجين بأمطار البركة.



في الوقت ذاته، هرعت وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بشؤون الحرمين بتفعيل الخطط الميدانية.



يشار إلى أنه من المتوقع أن تدخل المملكة السعودية تدريجياً اليوم تحت تأثير حالة ماطرة جديدة، نتيجة اقتراب مُنخفض جوي في طبقات الجو العليا يتمركز جنوب شرقي أوروبا وتمتد منه موجة قصيرة لأجواء السعودية، بالتزامن مع ارتفاع نسبة الرطوبة في مُختلف طبقات الجو من بحر العرب.

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