بالفيديو.. جريان شلالات عقبة المحمدية في السعودية

الوكيل الإخباري - تساقطت المياه من شلالات عقبة المحمدية بعد هطول أمطار غزيرة على الطائف ضمن الحالة المطرية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
ووثّق مقطع فيديو انسياب الشلالات الهادرة في عقبة المحمدية. كما تم رصد هطول أمطار غزيرة على الطائف والهدا وعدد من المدن والأحياء.
شلالات عقبه المحمديه الآن #الشفا #الطائف تصوير عضو الفريق فهد المنصوري @ksaihotmail— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) April 4, 2023
#الطايف_الان #فريق_طقس_المملكة pic.twitter.com/AsNsO8uMtH
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