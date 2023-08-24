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الخميس، 24-08-2023 09:42 ص

مشاهد جديدة للحظة سقوط طائرة وتناثر أشلاء الجثث في روسيا

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الوكيل الإخباري - نشرت مقاطع فيديو جديدة تظهر لحظة سقوط طائرة تابعة لمجموعة فاغنر في منطقة تفير الروسية .

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وفي الفيديوهات، يمكن رؤية تناثر أشلاء الضحايا في الحقول المجاورة لمكان الحادث، وقد تسبب السقوط في انفجار ضخم. وتصاعدت النيران والدخان الكثيف في السماء بعد الحادث. يُعتقد أن قائد مجموعة “فاغنر” الروسية، يفجيني بريجوجين، كان على متن الطائرة.

أفادت الرئاسة الأوكرانية في نبأ عاجل بأن إسقاط طائرة قائد فاغنر يعتبر رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنخبة الروسية. وأعلنت الطوارئ الروسية أنه تم العثور على جثث ثمانية أشخاص في موقع تحطم الطائرة شمال موسكو.

 

يجري حاليا التحقيق في الحادث لتحديد الأسباب الرئيسية وتحديد هوية الضحايا بشكل رسمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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